川普支持者闖入美國國會激烈抗爭後，社群網站推特（Twitter）9日宣布永久移除美國總統川普個人帳號，消息曝光後，引發全球關注。對此，前外交官劉仕傑指出，川推特帳號有8800萬人追蹤，相當於台灣人口4倍，而他也不贊成推特此舉，因為這會加劇美國社會對立。

劉仕傑今(9日)在臉書上發文表示，推特在幾個小時前宣布永久註銷（permanently suspended）川普總統的帳號，這是一個有8800萬追蹤者的帳號，「8800萬是什麼概念？大約是四倍台灣的人口」。

劉仕傑並不贊成推特的做法，他認為這將加深美國社會的對立及緊張，並指出，這不是所謂挺川或反川的問題，而是推特作為一個社群平台，能不能或該不該這樣做的問題。

劉仕傑認為，社群媒體的存在意義，是強化訊息的傳遞，進而形塑社群的交流。所以要問的是，取消川普帳號的做法，是「強化」社群的連結還是「惡化」社群的連結？同時，劉仕傑也希望，不要把他貼上廉價的川粉或川黑的標籤，這無助於公共理性討論。

劉仕傑引用美國《通訊規範法》指出，絕對有值得討論的空間，這也是傳播學界應該思考的課題，「我們又該如何思考「去平台化」（ deplatform）課題？」禁掉川普的臉書跟推特，只是讓他暫時沒有社群平台可以發布訊息，但支持川普的社會基礎仍然存在，他們會轉變成什麼形式存在這個社會上？這股能量，又會找到哪個出口？

對於推特說，川普的推文違反了「美化暴力政策」，劉仕傑分析川普推文內容後後表示，這兩則貼文有沒有「美化暴力」？這是一個主觀的判斷，但顯然推特認為這兩則推文都「美化暴力」，「推特是私人公司，它也許有權決定這樣做，但推特要思考的是，這樣做對整體美國社會，是好還是不好？」

(中時新聞網)