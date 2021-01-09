印尼一名65歲男子為了迎接新年假期，2日找來一名女性到家中狂歡，2人隨後發生性關係，翻雲覆雨時的歡愉聲響徹雲霄，引起不少鄰居注意。沒想到，男子享受魚水之歡過程中，呼吸聲突然變得急促，接著突然失去生命跡象，被發現時全身赤裸臉部朝下，右手往前伸直，初步懷疑是心血管疾病引起，詳細死因仍待釐清。

《爪哇新聞網》（Jawa Pos News Network）報導，這起事件發生在印尼峇厘島最大城市登帕薩（Kota Denpasar）一處村莊，死者本月2日下午2時許和一名女性在家中發生性關係，2人的叫聲引起41歲鄰居蘇帝亞（Sutiyah）注意；她表示，原本男子的聲音充滿歡愉，不久後突然變得急促且痛苦，接著就安靜下來。

蘇帝亞聽到聲響後直覺不對勁，決定前往鄰居門口敲門，結果一直沒人上前應門，她擔心發生意外，於是和其他住戶商討後，隨即報警處理。警方到場時，男子已明顯失去生命跡象，死亡時呈現面部朝下、嘴巴張開、右手往前伸直、左手擺在臀部的詭異姿勢。

當地警方指出，死者當時全身赤裸，身上無明顯外傷，目前已初步排除外力介入，懷疑可能是心臟病發死亡。據悉，男子遺體事後已被送往醫院，詳細死因及案發過程，仍有待進一步相驗後釐清。

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(中時新聞網)