嘉義縣長翁章梁（左三）頒發給新塭國小第一名8000元獎金。（張毓翎攝）

嘉義縣政府9日舉辦學校午餐在地食材廚藝競賽，入選決賽的隊伍各個端出在地最具特色的佳餚。（張毓翎攝）

嘉義縣政府9日舉辦學校午餐在地食材廚藝競賽，入選決賽的隊伍各個端出在地最具特色的佳餚。（張毓翎攝）

「食材雖然無法那麼豐盛，但廚工媽媽運用巧思，轉化成一道道小朋友能吃得開心的美食。」嘉義縣政府9日舉辦學校午餐在地食材廚藝競賽，初試啼聲即擒拿冠軍的布袋鎮新塭國小，以在地食材虱目魚肚所做的餐點，獲評審青睞。校長謝桐偉興奮地說，學校有幸能得獎，是對長期守護學童飲食健康的廚工媽媽最大肯定。

縣府舉辦第二屆學校午餐在地食材廚藝競賽，參賽者為縣內中小學具丙級中餐技術士執照的廚工及營養午餐相關人員2人組隊參加；決賽採實地烹調初賽3道菜色及現場指定菜色1道，其中初賽3道料理中有1道必須用在地、當季的食材。

首次參賽就拿冠軍的新塭國小，昨日頒獎典禮上，校長謝桐偉與午餐團膳主廚蘇淑玲、午餐執行祕書洪喬婷一同上台領獎時，開心地大喊「好耶！」

謝桐偉說，蘇淑玲在學校擔任26年的午餐主廚，認為她的才能不該被埋沒，所以鼓勵她參賽，沒想到初試啼聲，就拿第一次，覺得很感動，表示平常他們對午餐的用心，是實實在在的。

謝桐偉提到，新塭素有「虱目魚故鄉」之稱，這次以在地品質好、價格實惠的虱目魚肚來做料理，另外一道麻婆豆腐看似平凡，但是孩子愛不釋手的菜餚之一，最後清炒菠菜則畫龍點睛，讓營養加倍。

縣長翁章梁說，鼓勵學校營養午餐一律採用國產食材，各鄉鎮皆有不同特色的農漁產品，廚工們透過這次比賽，建立營養觀念，了解自己的社會責任，更加用心及重視嘉義囝仔的健康。

(中時 )