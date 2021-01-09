「民主深化論壇：台灣地方政治論壇」南部場9日在高雄舉行，立委陳椒華、高市議員林于凱等人與南部NGO組織及公民團體對話，期盼在南部環境議題上推動民主審議、公民參與，大林蒲遷村、國道七號等議題再度成為焦點。

論壇邀請南部重要NGO組織出席與談，環團出身、身兼時代力量黨主席的陳椒華表示，過去在高雄、屏東發現地方治理仍有許多地方需要改革，高雄目前面臨空汙季，還有大林蒲遷村、南星填海造陸計畫、國道七號等重要議題，如何提升民眾參與、公民素養是論壇聚焦重點，未來還會針對教育、文化、勞工等範疇邀請相關團體討論、交換意見。

林于凱以「特色公園」為例，2019年韓市府允諾開啟高雄特色公園公民參與的契機，修訂自治條例，未來期盼透過小型建案培養公民參與的議事人員，建立與公部門的信賴關係，也希望讓公民參與儘速法制化。

台灣要健康婆婆媽媽團協會理事長洪秀菊表示，臨海工業區、南星廢棄物填海造陸帶動全高雄的人關注大林蒲的工業問題。政府需揭露真相，讓當地人民決定自己的未來。

大寮反國道七號自救會長簡志強痛批，市府規劃國七前沒有充分與地方反對民意對話，硬是選擇了一條奇怪的路線。台灣城市森林協會理事長莊傑任以高雄斷頭砍樹事件為例，指公部門說明會漠視公民參與，民意傳達錯誤都是需要檢討的方向。

公民監督公僕聯盟副理事長陳銘彬表示，推動公民參與最大困難在於公部門擔心「法制化」的壓力，及對「民眾公民素養」的不信任，可借鏡瑞士推動公投百年經驗，生活化的建立民主機制。

(中時 )