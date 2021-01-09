女星郭碧婷和香港娛樂大亨向華強兒子向佐結婚，3個多月前產下寶貝女兒，除了老公疼之外，婆婆向太陳嵐也大手筆買房送她當禮物，讓先前傳出的婆媳問題都一掃而空；近日向佐在社群平台曬恩愛，告白郭碧婷母女，一家三口甜蜜照閃瞎大票網友。

郭碧婷替向家添孫，當時向太開心到直接送北京、台北各價值6億的豪宅當犒賞，還附贈林口區2塊地，而豪宅內部裝潢曝光就引起熱烈討論，不少粉絲替郭碧婷嫁進豪門又得寵相當開心；且老公向佐婚後也像兩人戀愛時，一樣寵溺郭碧婷，經常高調放閃或是隔空告白。

近日向佐在社群平台曬恩愛，告白郭碧婷母女，一家三口甜蜜照閃瞎大票網友。(圖/ 摘自向佐微博)

照片中除了他和郭碧婷戴著口罩臉貼臉的合照，還有一張是一家三口手交疊在一起的畫面，看起來格外溫馨。(圖/ 摘自向佐微博)

今（9）日向佐在微博發文，曬出3張他和郭碧婷、女兒「小奶皇」的照片，並深情地表示，「來到這世界一百天了。以後，我們大手牽小手，一起向前走。謝謝老婆，辛苦了！謝謝cora，我愛你（妳）們！」；簡短幾句話，就能看出向佐有多愛郭碧婷，還有剛來到這世界不久的寶貝女兒。

照片中除了他和郭碧婷戴著口罩臉貼臉的合照，還有一張是一家三口手交疊在一起的畫面，看起來格外溫馨；文章發布沒多久馬上湧入上百則留言祝福，「一家三口太幸福了」、「看著你們一路走來，這麼幸福真好」、「終於看到小手手了，祝福佐哥碧婷碧婷還有小寶寶幸福快樂平安」。

(中時新聞網)