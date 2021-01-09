大陸當紅女星迪麗熱巴人美個性好，吸引追求者無數，去年6月才在直播節目中被狂粉求婚，嚇到她當場愣住，日前又有一位土豪哥高調向她求婚，還說要把深後的豪車藍寶堅尼、法拉利都送給迪麗熱巴，聲勢浩大引起眾人圍觀。

日前有網友拍下土豪哥隔空求婚迪麗熱巴的過程，影片一曝光引發熱議。影片中土豪哥手捧大束玫瑰花，靦腆站在瑪莎拉蒂前面，後頭還有2名男子幫忙拿著印有「迪麗熱巴嫁給我，宇文斌斌愛你」的肉麻紅布條，高調求愛迪麗熱巴之舉，吸引眾人圍觀搶拍。

土豪哥大手筆向迪麗熱巴隔空求婚。(取自微博)

接著土豪哥為了表現誠意，甚至當場下跪，深情地求婚迪麗熱巴，更表示若迪麗熱巴願意嫁給他，不僅身後的瑪莎拉蒂，連法拉利都可以送給她。

土豪哥妹妹也曾隔空求婚肖戰。(取自微博)

而這位土豪哥隨後也被起底，是位擁有百萬粉絲的網紅。而他也不是第一次對迪麗熱巴高調示愛，2018年就曾高調開著2部豪車，追去橫店劇組告白。連土豪哥的妹妹也被影響，有樣學樣地開著保時捷、穿婚紗向肖戰求婚，兄妹倆瘋狂行徑讓網友看了相當傻眼，紛紛吐槽「炒作」、「癩蛤蟆想吃天鵝肉」。

(中時新聞網)