溫蘋社會福利慈善事業基金會董事長江溫良鼓勵學子力爭上游。（嘉義市政府提供）

溫蘋社會福利慈善事業基金會頒發獎助學金給優秀青少年學子。（嘉義市政府提供）

財團法人嘉義市溫蘋社會福利慈善事業基金會9日在嘉義市立文化中心音樂廳，頒發優秀青少年獎助學金，有500名高中職、國中小、聽障生及家扶中心的弱勢學子受捐助，該基金會10年來持續關懷弱勢，共有約5000名學生受惠。

副市長陳淑慧代表黃敏惠市長出席，她表示，溫蘋社會福利慈善事業基金會董事長江溫良先生長期關懷弱勢學生，每年舉辦助學金頒贈活動，讓孩子們能接受教育，令人感動也感謝，希望受獎助的孩子未來有能力，把溫暖傳給需要幫助的人，將愛心繼續傳遞下去。

江溫良表示，今年連續第10年獎助優秀青少年，因為疫情的關係，需要大家更多的關心，因此更努力舉辦這項活動，也感謝各界的愛心捐助，共同助學。

基金會表示，去年一位曾經受過獎學金捐助的學生已經從大學畢業，他特別匯款1萬元善款，並表示也要開始幫助學生，希望加入助學的行列，令人動容。

(中時 )