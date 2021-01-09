新竹縣照門、梅花國小獲贈現代化牙科醫療設備，得國際扶輪3501、3502地區8個扶輪社跟日本2760地區名古屋大須扶輪社捐助，照顧在地學童的牙齒健康。（莊旻靜攝）

新竹縣部分偏遠地區就醫不便，照門、梅花國小日前獲得國際扶輪3501、3502地區8個扶輪社跟日本2760地區名古屋大須扶輪社，捐助各1台現代化牙科醫療設備給2所學校，使該校及周邊小學學童，有機會得以就近看診，免於奔波之苦，也盼能降低蛀牙機率。

照門國小校長吳娟芳表示，新埔鎮的照門、照東、清水國小3校位於邊陲地帶，公車頻率低，鎮上也僅有3間牙醫診所，但因兒童齲齒比率高，梅花國小校長何崧瑀也說，該校位在尖石的前山，但醫療資源不足，原有的診療設備十分老舊。

國際扶輪桃園第二分區西門扶輪社社長簡世哲獲悉後，爭取募款購置現代化牙科醫療設備，簡世哲表示，此次國際扶輪共有桃園西門、西區、百合、協和、中山、創藝、高爾夫、新竹南區扶輪社等8個扶輪社，並聯合日本名古屋大須扶輪社共同向國際扶輪申請全球獎助金，一共5萬7千美元，期望能服務在地學生。

新的牙科醫療設備包含LED無影燈、牙科診療椅、高溫高壓消毒鍋、紫外線消毒箱、牙科用空壓機，還有逆滲透濾水設備、給水器、洗牙機、牙科用高速、慢速手機以及中央吸唾器等。

照門國小已商請鎮上熱心牙醫師王萬標，未來定期到學校照顧鄰近3校200多個學童牙齒。日前在受贈儀式前，牙醫師許明翰也特別做口腔衛教，教小朋友正確刷牙方法、認識蛀牙。

(中時 )