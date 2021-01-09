入冬來最狂猛的霸王寒流持續發威，冰凍天候彰化消防救護和醫院急診疲於奔命，較平常多出3、4成，彰化縣9日凌晨起再添5人死亡，累計從8日凌晨起過了2天1夜，到9日上午統計截至，已有15人居家被發現沒有呼吸心跳，疑似天寒凍未條猝死，醫師和消防局呼籲一定要保暖。

9日凌晨，1點03分社頭82歲男子、1點46分北斗68歲婦女、3點10分二林81歲婦女也宣告不治。中午12點35分伸港88歲男子、下午14點51 埔心 女 99歲婦女也都居家被發現沒有呼吸、心跳。

醫師和彰化縣消防局都呼籲，這波寒流還會持續發威，9日依然寒氣逼人，到了下周一還有波更強烈寒流來襲，醫師和消防局都呼籲要做好保暖的工作，關鍵時間，務必做好保暖，特別是頭部、脖子要戴帽子、圍上圍巾，雙腳也要穿襪子，做好全面的防護。尤其，老人家起床動作一定要緩慢，先踢踢腿做好暖身。

(中時 )