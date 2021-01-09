投資資歷有20年的我，在10年前左右，操作勝率已經可以達到7成，但整年績效加總起來還是起起浮浮，交易過程中，我有嚴格執行停損停利，也有做到資金的控管，加上7成的勝率，沒道理我的績效會這麼低，直到有一天我在高爾夫球場，發現了這個秘密，進而提升了操作績效，今天把這個秘密，直接分享給大家。

要打好高爾夫球，必須要有三大要件：基本動作、策略，及面對失誤的處理。投資也是如此，要把操作績效做到穩定，同樣也必須做到：固定的投資方法、投資策略，及面對虧損的處理。

一、基本動作 & 固定的投資方法

當你開始上高爾夫球課時，你的教練一定會告訴你，要把高爾夫球打好，要先穩定再求距離，要打準不是要打最遠。

剛開始打高爾夫球時，我們一定要先學習正確的姿勢，從上桿、下桿到收桿，如果你的姿勢不對，或常常改來改去，肯定打不好的。投資也是要從固定的投資方法開始，許多投資人剛開始進入投資市場，常常人云亦云，一會兒看基本面，一下又看技術面，甚至只聽明牌操作，如果你的基本投資方法都不固定，更無法找出問題精進投資方法，導致即使在股海浮浮沈沈多年，仍無法累積財富。

要把投資做好，首先就要把投資方法固定，不斷的修正和精進，你就能掌握它的要點與「甜蜜點」。

二、策略 & 投資策略

當你把投資方法確定並經過反覆的練習，通常你應該能在行情不錯的情況下賺進一筆，但任何的投資方法都絕對不是萬無一失的，通常都要搭配投資策略。

打過高爾夫球的人一定知道，在練習場跟實際下場打球一定差很多，因為當實際下場打球，你就必須面對球場的地形、地貌及天氣，你就必須會依據球場特性選擇不同的桿子及打法。在投資市場也是如此，當你真正面對投資市場時，同樣也會收到不同的因素干擾，可能是疫情、可能是美股突然來大利空⋯等。當干擾發生時，表現不如預期，就必須依靠投資策略，來控管投資部位，包括換股、調整持股成數…等。

三、面對失誤的處理 & 面對虧損的處理

就像一開球就面臨OB（界外球，out of bounds）的狀況，這時候要逆轉勝，就是停止再一次失誤，然後穩健的把下一桿打好，不要冒險強攻。

投資也必須有一套處理虧損的方法。當投資面臨虧損的時候，首先必須要回到原始投資的理由，如果是基本面投資，那就要檢視虧損的原因，是受到基本面變化的影響，或只是受到行情波動的影響，如果當初投資的理由沒有改變，就可以持股續抱，甚至加碼部位，如果是基本面已經變化，那無論損益如何，都應該果斷出場。

一檔個股即使基本面再好，也會受到其他因素的影響，因此建立抱股的態度跟原則必須要很重要的。另外，無論是依照那種原因買進，為了控制整體資金的損益，最簡單的方式可以以虧損比例做為統一的停損標準，或守住重要均線，例如月線、季線等多頭的重要均線支撐，做為停損停利的參考。

想要一桿進洞，需要努力加運氣，想在投資一樣一桿進洞，想要一買就飆，同樣也需要更多準確的分析，加上部份運氣，唯有先打好基礎，先求穩定獲利，高投資績效自然能夠順利實現。

（本文作者為摩爾投顧證期雙分析師陳昆仁）

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(中時新聞網)