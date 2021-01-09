創立51年的台東家扶中心9日舉辦2021大團圓活動，縣長饒慶鈴致贈機構春節慰問金1萬元，並感謝家扶工作團隊，多年來和縣府建立的良好合作夥伴關係，縣府會持續與家扶推動各項兒少保護等工作，也希望有更多縣民加入寄養家庭行列。

台東家扶中心大團圓活動於上午10點在娜路彎酒店舉行，包括縣長饒慶鈴、議長吳秀華、議員黃治維、市長張國洲、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、縣府社會處長陳淑蘭、家扶基金會常務董事張信次、台東家扶中心各區主委、來自高雄、屏東及花蓮家扶中心幹部與志工約200人參加。

饒慶鈴表示，「政府資源有限、民間愛心無窮」，感謝台東家扶中心多年來和縣府建立的良好合作夥伴關係，看到許多家扶扶幼委員、志工夥伴從年輕就投入家扶行列，為台東兒少福利奉獻，甚至於還影響下一代，可以說「有愛的家庭是溫暖的」，期盼在新的一年攜手繼續同行，陪伴台東的弱勢兒少及其家庭，創造新的生活願景。

社會處則指出，台東地區兒童保護個案之保護、安置、訪視、調查、評估、輔導、處遇等專業知識及技能之提供與機構之設置，多年來一直是地方政府力求克服之瓶頸，縣府也常於相關場合呼籲兒少福利機構能提供更多元的服務，讓受保護兒童能有更完善的處遇服務，早日回歸正常生活。

而台東家扶能穩定面對與克服環境中的困難，持續提供專業並呈現美好的服務成效，是因為有一群強而有力的後援團體與工作人員一起齊心協力。

(中時 )