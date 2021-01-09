【政新鮮】李遠哲拿糖有毒護萊豬 他嘆「留給後人吐口水」

萊豬開放進口，中央研究院前院長李遠哲5日表示，萊克多巴胺若是在安全標準內，對健康影響不大，比如硝酸鈉也是毒。前民進黨立委林正杰表示，生前常在臉書分享健康新知的已故俠醫林杰樑，真該從墳墓裡出來訓斥他。

李遠哲5日指出，萊豬在安全標準內是可以食用的，人們吃的很多東西都不衛生，也不安全，比如人們吃糖，但所有研究糖的人認為糖是毒，不能吃太多；硝酸鈉也是毒，不過為了保鮮，放一點點，大家還是吃。他甚至表示，為何台灣人每天都在談萊豬，每天的空氣不好，肺腺癌的患者很多，我們卻不去多關心肺腺癌與空汙，卻整天都在談萊豬，這很不可思議。

林正杰今天在臉書表示，「總統蔡英文自己沒臉向百姓解釋，叫國師遠方的哲人出來擋子彈，口蜜腹劍，強辯萊豬=糖、糖也有毒，林杰樑真該從墳墓裡出來訓斥，不懂別裝懂，諾貝爾煉丹師。」

網友回應說：「原來諾貝爾有幹話獎。」、「標準的偷換概念。」、「為了政治目的，傷害了諾貝爾獎的信譽，得不償失，偷雞不著蝕把米。」

蔡英文自己沒臉向百姓解釋 叫國師遠方的哲人出來擋子彈 口蜜腹劍.強辯'' 萊豬=糖 .糖也有毒 '' 林杰樑真該從墳墓裡出來訓斥 ~''不懂別裝懂. 諾貝爾煉丹師'' 由林正杰發佈於 2021年1月8日 星期五

(中時新聞網)