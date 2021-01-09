印尼知名女偶像吉塞拉•阿納斯塔西婭（Gisella Anastasia）近日因手機失竊，被不肖人士外流一段19秒的性愛自拍影片，最高恐面臨12年刑期。眼見風波越演越烈，吉塞拉日前出面說明，坦承影片中的男主角並非前夫，而是她的好友德佛列特斯（Michael Yukinobu Defretes），並透露影片是在2017年拍攝，願意為不良示範道歉。

印尼網路媒體「Kapanlagi」報導，現年30歲的吉塞拉在「Indonesian Idol 2008」比賽中，憑藉迷人聲線和可愛樣貌，在10多萬參賽者中脫穎而出，贏得亞軍，出道後成為知名女歌手，隨後與男演員馬爾登（Gading Marten）結婚，婚後育有1名女兒，但2人在2019年離婚，不料去年卻被外流一段性愛影片。

報導指出，被外流影片長度約19秒，只見畫面中的女子雖有穿上衣，但前胸完全裸露，還坐在男主角身上不停忘情搖晃，且不時對鏡頭露出迷濛表情，看似相當享受。事件曝光後，吉塞拉也坦承，影片女主角確實就是自己，然而男方並不是前夫，而是她的好友德佛列特斯，2人是在2017年拍下這段影片。

吉塞拉表示，自己身為公眾人物，必須為周遭的人帶來正能量，而父母把她養育長大，也期許她能成為他人的榜樣，如今因不當行為令外界失望，願意為不良示範誠心地向大眾道歉。由於印尼民風保守，原本吉賽拉可能面臨12年徒刑，但警方認為當事人積極配合調查，還有年幼的女兒需撫養，決定不予追究。

(中時新聞網)