彰化國際賽車節9日在彰化田中高鐵站前廣場，200多位車手參賽。（吳敏菁攝）

彰化國際賽車節9日在彰化田中高鐵站前廣場，200多位車手參賽。（吳敏菁攝）

彰化國際賽車節9日在彰化田中高鐵站前廣場，200多位車手參賽，參與的廠商多達50間以上品牌設攤，儘管寒流來襲，但一波波轟隆引擎聲，讓人熱血沸騰，搭配美食攤商區、農夫市集以及汽機車和改裝配件展覽，吸引人潮強強滾。

縣長王惠美表示，彰化縣有許多隱形冠軍，汽車產業也是強項，這次活動結合相關知名廠商，藉由推動賽事，整合各界資源、吸引國際車手與相關產業鏈發展，促進農業、汽車工業三方交流，帶動彰化觀光產業向上提升，為台灣產業打造出一級棒的台灣國際舞臺！也希望透過極限運動推廣，吸引更多人來彰化深度旅遊。

議長謝典林表示，國際賽事來彰化舉辦，促進產業及經濟發展，造就出更多的就業機會與商務契機，結合周邊農特產品、美食等攤位，也吸引來熱鬧朋友們來旅遊，透過賽車來更認識彰化。

彰化國際賽車節，去年已成功為彰化縣打響第一炮！邁入第2屆，9日至10日在高鐵彰化站前廣場登場，這次封街拉力賽，國內開放200個報名名額，也邀請到國際頂尖車隊參賽，共分為廠車統規組、一般街車組、飄移組及俱樂部包組，四組同台較勁。並較去年多一倍觀賽路段及隱藏關卡。

活動還結合台灣柏釧ＢＣ、帝寶工業、避震器廠商、為升電裝、正新輪胎、建大輪胎等共同參與合作，讓更多人看到彰化汽車相關產業的傑出表現。

(中時 )