Apptopia報告指出，去年全球賺最多的App為「TikTok」。(圖擷取自Apptopia)

Apptopia報告指出，去年全球下載量最多的App為「TikTok」。(圖擷取自Apptopia)

疫情壟罩全球，不少人無法出門只能待家，為打發時間，許多人開始大量使用手機，而國外市場情報公司Apptopia發布了2020年全球最賺錢App排行榜報告，其中由「TikTok」以5.4億美元(約台幣151億)穩坐冠軍，第2名則是交友軟體「Tinder」，而擁有大量廣告的YouTube則是排名第3，此外，賺最多的「TikTok」同時也是全球下載量最多的APP，打敗Facebook。

根據美國《GeekWire》報導，市場情報公司Apptopia發布了2020年應用程式的相關報告，報導指出，「TikTok統治了2020年的全球和美國的下載排行榜」，僅管受到疫情影響，TikTok仍在去年進帳5.4億美元，穩穩拿下冠軍寶座，Tinder則是以5.1億美元(約新台幣143億)拿下第2，其中擁有大量廣告收益的YouTube以4.7億美元(約台幣131億)排名第3。

此外，報告還分析了2020年全球下載量最多的App，同樣也是由「TikTok」奪冠，下載次數高達8.5億；第2名則是通訊軟體「Whatsapp」下載次數為6億；「Facebook」、Instagram」則分別包辦了第3、4名。其中特別的是，受到新冠肺炎疫情影響，線上視訊會議軟體Zoom和Google Meet分別拿下下載量第5名和第9名。

至於手遊下載排行，第1名是由「太空狼人殺」(Among Us)以2.64億次拿下。(圖擷取自Apptopia)

至於手遊下載排行，第1名是由「太空狼人殺」(Among Us)以2.64億次拿下；第2名則是經典遊戲「地鐵跑酷」(Subway Surfers)。另外，由珍妮佛羅培茲代言的「金幣大師」( Coin Master) 因其廣告相當洗腦，在美國排行第5，近期在台灣，更是因超不搭軋的中文配音，讓台詞成為流行用語。

(中時新聞網)