25歲中天美女主播王乃伃日前在YouTube個人頻道上傳第一部影片，回答外界長久以來對她的各種疑問與入行祕辛。王乃伃坦言自進入中天工作後，受過不少酸言酸語，讓她一度很受傷，但她也趁此機會鄭重澄清：「進到中天以來，沒有做過一條違背自己良心的新聞。」

政大教育系畢業的王乃伃，坦言原本想當國文老師，但她其實從小就有個記者夢，恰巧就在畢業前夕，她參加了中天舉辦華人普立茲超級星光大道比賽，還意外獲得冠軍。也正是因為這個機緣，開啟了王乃伃的記者之路。

想不開進中天?!25歲女主播公開入行秘辛///主播王乃伃

王乃伃亦回憶起當初每天都跑韓國瑜行程，不僅讓網友開始認識她，當然也免不了受到酸言酸語，例如叫她「韓天記者」、「韓粉主播」等稱號，身旁很多人也不理解她為何要進中天。

王乃伃坦言不受傷是假的，某次與攝影一起去貓空附近採訪，更慘遭3、4位高中生對她嗆聲「紅媒滾啦」、「舔共滾啦」，讓她受到不小驚嚇。王乃伃說外界酸言酸語至今從來沒少過，她還是得澄清進到中天以來，真的沒做過一條違背自己良心的新聞。

甚至還有人說「國台辦常常跟你們下指示、你們就是紅媒」，但王乃伃問心無愧，因為她待在公司真的沒感覺到這些事情，「我們也是台灣人，我們是土生土長的台灣人」，笑稱網友好像比她更了解公司。

不少網友聽了王乃伃在影片中吐露的真心話，也紛紛留言為她加油打氣，「妳心理素質很強大，也是中天所有員工的特質，很難很苦也很可貴！加油」、「在我們這個年級的同溫層裡，大家幾乎都對中天有偏見，真的是解釋都解釋不完，他們也不見得相信你，有些還不尊重你，但只要相信自己，不愧對自己的良心，然後做對的事情就好了！！一起守護我們的國家，一起繼續監督政府！！加油乃伃」。

(中時新聞網)