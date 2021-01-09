第12屆YAMAHA CUP足球賽經過一個多月的分區預賽，產生最後12強隊伍，今天在台中朝馬足球場展開全國總決賽，美育東北虎在冠軍戰與對手踢至延長賽仍分不出勝負，來到PK賽才以4比2打敗三度封王的協和國小，成為首支封王的東部球隊。

本屆賽事有多達9支首度進12強總決賽的新軍，經過分組和4強賽後，最終由來自花蓮的美育東北虎對上曾奪下3冠的協和國小。

決賽雙方勢均力敵，上半場都沒有進球，下半場第27分鐘，美育東北虎林佑家右翼突破低傳吊中，由江定祐進球，打破協和國小0失球的金身；但協和國小立刻在1分鐘就壓迫對方禁區，讓美育東北虎後衛失誤造成烏龍球，雙方形成1比1平手。

經過延長賽雙方還是1比1平手，最終靠PK來定勝負，美育東北虎門將余宇宸守住第2球再加上協和第5球踢中門楣，最終讓美育東北虎首度在YAMAHA CUP封王。

美育東北虎教練也是台灣傳統社會組強隊台電第一代教練謝善伍表示，「前幾年都在預賽就出局，今年陣容最整齊第一次踢進12強總決賽，因為比賽只有30分鐘時間很短，所以我們有加練了PK，再加上門將余宇宸表現的很好，球員們都是6年級最後一戰，很高興為東部球隊首度拿下冠軍。」

(中時 )