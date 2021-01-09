國民黨黨主席江啟臣上任後，強化連結青年，並由台北市議員羅智強擔任革命實踐研究院院長，啟動已20年未舉辦的革實院營隊，政大歷史所研究生何元楷因此加入，並出任國民黨青年團副總團長。論及國民黨與青年仍有距離，他坦言確實未掌握青年喜好，但已逐漸改變，強化青年參政與溝通。

仍在研究所就讀的何元楷，是革實院171期營隊成員，最推崇的政治人物是前總統蔣經國、前行政院長孫運璿，以及被視為我國科技教父的李國鼎。

雖身為年輕一輩，沒有親身歷經這些政治家在位時期，何元楷說，但他曾看過一張照片，時間背景是中橫公路建造時期，「我看到經國先生與榮民一起吃便當，這張照片深深打動我。」

何元楷也提到，他在馬政府任內成長，前總統馬英九也是他非常喜歡的政治人物，但在他就讀高中準備大學時，爆發太陽花學運，周圍同學對國民黨因此呈現的都是負面理解狀態，但當時的學運代表林飛帆與陳為廷等人，不只言行「走針」，更帶有很強烈的政治目的，這起事件讓他對政治萌生興趣。而實際投入黨務工作之後，讓他獲得管道，能夠對外表達並實踐自己的理想。

論及國民黨與青年連結仍有待加強，甚至年輕一輩對國民黨的認同度還是不高，何元楷強調，江啟臣提供很多機會，讓青年軍表達個人意見與專長，他也時常參與國民黨大小型記者會、公聽會，並讓他錄製Podcast，分享黨務經驗，也開通電商平台，就是希望增加與年輕人的溝通，但總得面對親朋好友的質疑，像是身邊有同學質疑他：「你入黨，你是中共同路人嗎？」或是問他：「你是不是在舔共賣台？」類似問題，他也都會主動回答。

何元楷提到，民進黨網路宣傳戰術很強，年輕一代普遍都被影響，因此支持民進黨，但他熟識的同學拋出這些強烈的質疑，都是出自於不了解，還有長期被網路訊息所影響，而九二共識更因此被民進黨抹紅，不被年輕人接受。

何元楷強調，他自己是標準的「中華民國派」，支持的是九二共識的「憲法一中」，「這個中，就是中華民國」，唯有在這個架構下，兩岸交流才能維繫，民進黨卻把兩岸交流打成是被大陸統戰，「我們都是成年人，都有獨立思考的能力，大學生或年輕人去交流，相信都能自己判斷有沒有被統戰」，不應隨著民進黨起舞，而亂貼政治標籤。

(旺報 )