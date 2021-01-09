入冬第2波寒流抵台，全台明顯感受極低溫，高雄氣象站資料顯示，8日深夜甲仙氣溫只有7.9度，今晨內門溫度8.1，不論靠山或靠海，各地溫度都在10度以下，山區鄉親除將最厚冬衣褲拿出來穿，並在家中燒柴生火、煮燒酒雞及薑母熱茶來保暖。

受寒流影響，高雄甲仙昨深夜11時出現7.9度低溫，甲仙西安里長范姮枝表示，由於5年前甲仙區曾因寒流出現過5℃左右的低溫，民眾已有防寒經驗，這次里民接獲入冬來寒流到的預報後，鄉親都提早上山撿拾樹幹返家生柴火取暖。

甲仙民眾張琪表示，她家中客廳已擺放2台電暖爐，但她還是從頭到腳包緊緊，不僅戴帽子、圍巾、襪子、還穿3套衣褲及外套，並戴口罩，只剩下眼睛外露，雖然誇張，但確實真的很冷。

除了甲仙區外，高雄市各地也都出現10度以下，旗山區三協里里長劉文寶為了讓里民長輩能多喝溫水保暖，自掏腰包購買保溫瓶給有需要的長輩，讓長輩們感到超溫馨。

(中時 )