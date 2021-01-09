真理大學日前將麻豆校區的台灣文學資料館無預警換鎖，82歲台灣文學作家教授張良澤被拒於館外，引發外界批評聲浪，台南市長黃偉哲表示，市府願提供空間給張教授收藏，真理大學公關組長何月飛表示，校方已提供四點聲明，對於台南市府願意收藏一事也樂觀其成。

何月妃表示，感謝張良澤教授對台灣文學的畢生奉獻，張教授退休至今17年期間，學校無償讓張教授使用台南校區台灣文學館繼續學術研究。然而，本校校本部台灣文學系師生的權益，因此考量將部分台灣文學相關史料移轉淡水校本部方便台灣文學系師生的查閱與學習。

何月妃說，台南校區台灣文學館資料龐大，資料有些是學校持有，有些是私人收藏，因此有必要財權釐清以供移轉，台灣文學館建築多年無師生使用，張教授年事已高，習慣每天到文學館為松柏澆水，然而該地鑰匙多人持有，曾發生過竊賊和野狗闖入事件，校方才會換鎖維護資產和張良澤教授畢生的貢獻。

何月妃說，校方曾多次電話、口頭告知張教授所有資料都要將北上事宜，但因張教授始終不願意北上。目前真理大學正整理合適場所提供張良澤教授進行學術研究，至於台南市長所提出可提供場地供教授收納文物提議，真理大學表示，大家願意為文化盡心盡力，真理大學樂觀其成。

何月妃表示，真理大學正協調張良澤教授、鍾延威，以及多位贈與本校台灣文學系史料的相關人員，包括本校前校長葉能哲教授的時間，希冀藉此達到共識以利讓這些珍貴的台灣文學資產發揮其最大的價值。

(中時 )