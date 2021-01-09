「2020年亞洲機器人運動競技大賽」參與決賽的隊伍有400隊2000人，金大在激烈競爭中脫穎而出，成績大放異彩。（金大提供）

由台灣創新自造學會所舉辦的機器人競賽，是國內最大型的機器人比賽之一。（金大提供）

國立金門大學智能機器人研究中心主任李金譚暨實驗室團隊帶領學生參加「2020年亞洲機器人運動競技大賽」總決賽，一舉拿下4面金牌，奪得金牌獎項總數全國第一的榮譽。

金大校長陳建民表示，該校致力於專業知能的提升，強調手腦並用的實作水準，培養創造思考的能力與習慣。此次由台灣創新自造學會所舉辦的機器人競賽，是國內最大型的機器人比賽之一，2020年參與決賽的隊伍有400隊2000人，參賽隊伍必需先在北、中、南部各區比賽拿到前3名，才有參加總決賽的資格，可見金大參賽同學的實力。

金大電子系主任李金譚也說明，這次競賽可增進學生應用相關技術於機器人的整合能力，競技項目包含「機器人極速挑戰」、「機器人障礙挑戰」、「機器人愚公移山」、「機器人聲東擊西」、「機器人飆創意軌道」、「飛車衝擊大賽」、「機器人來助力」、「機器人Codeing園遊會」、「AutoRace AI自駕車挑戰賽」、「NUWA Kebbi創意應用競賽」、「RoboMaster 2020機甲大師青少年挑戰賽」、「Wikidue無人機智能編程挑戰賽」、「我的比賽我決定」、「RoboMaster EP線上創意挑戰賽」等14項。該校同學在激烈競爭中奪得4面金牌，表現十分亮眼。

獲獎學生名單如下：1.高望恆、陳奏豪、張英偉、賴韋傑榮獲「 機器人極速挑戰-C組」第一名。2.王俊諺、羅奕程、高望恆、黃玟珺榮獲「機器人障礙挑戰-C組」第一名。3.官郁庭、李旻霈、陳采綸、林姿妤榮獲「機器人障礙挑戰-B組」第一名。4.吳冠慧、林婷萱、黃玟珺、王俊諺榮獲「AutoRace AI自駕車挑戰賽」第一名。

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