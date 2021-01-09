國民黨成立青年智庫，鼓勵黨青自主提案各領域法案，強化青年參政。政大歷史所研究生何元楷擔任台灣學權陣線發起人，投入聲援陸生回台，並關注毒貓毒狗等動保議題，回顧這段經驗，想起不少陸生同學激動向他當面表達感謝，動保團體更感謝支持，「無比欣慰，這讓我知道，我在做對的事情」。

回顧去年一整年，因新冠肺炎疫情爆發，而連帶在國內甚至兩岸引起諸多政治事件，其中包含陸生回台屢遭阻攔，台大政治系教授左正東、政大法律系副教授廖元豪等人率領台灣學生召開記者會，呼籲我方開放陸生回台就學，其中一名學生代表就是何元楷。

談起這起經驗，何元楷直言，這是他第一次在立法院參加記者會，當天到場媒體非常多，輿論聲量很不錯，卻也讓他初次體驗到，被網軍在新聞當中留言圍剿。

何元楷提到，在這場記者會舉行之後，我教育部不久便開放陸生回台，後來他 在學校遇到政大還有台大的陸生學長，一看到他，便直說曾看到他參加記者會，聲援陸生，激動地向他表達感謝，「第一次發現自己被看到，他們主動跟我說謝謝，是無比的欣慰。」

不僅力挺陸生回台，何元楷近期更投入動保議題，關注毒貓、毒狗事件，為此他主動聯繫動保NGO團體，並親自走訪，國民黨青年部近期則在黨中央舉行記者會，呼籲政府設置動保警察，讓相關事件不再發生，未料卻引起民進黨青年部攻擊，「因為我們關注動保，所以引來民進黨也跟上關注，以動保攻擊國民黨」，後來7個動保團體組織與國民黨召開記者會，說明動保警察，因此促成各黨派對動保警察的共識。

何元楷特別提到，動保警察提案，後來獲得跨黨派支持，民眾黨也加入，一同呼籲善待動物的動保法案入憲，動保團體也隨後向他表達感激之情，「我很感念，他們的回饋讓我知道，我是在做最對的事情。」

何元楷坦言：「很高興因為我們的關注，而讓其他政黨青年也一起關注動保，這對落實動物保護是有幫助的。」

(旺報 )