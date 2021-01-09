「市政愛悅」今舉辦活動找來超偶出生的張芸京到場演唱，為個案代言的金鐘女主持人吳姍儒也現身與粉絲互動。（王莫昀攝）

金牛年房巿動能除了從「快牛」變「慢牛」外，興富發建設協理賴浚龍表示，最近房地產受到政府政策關注，業界推案都十分低調，但新的一年，台中房巿將有一些新的變化，即蛋黃區在蛋白區房價持續上揚下，被向上推升，此外，過去2年大量推案的北屯等地，今年起將陸續進入交屋期，賣壓恐將攀升。

2020年雖有疫情干擾，房市依舊穩住，根據591新案統計，全台推案量破1.6兆，較前年成長近1成，各大都會區幾乎都是開紅盤案量正向成長。台中三大屯區（西屯、南屯、北屯）2020年推案狀況火熱，其中北屯區受惠於捷運議題加持，推案量為全台的第五名，不管是G0特區還是廍子重劃區推案踴躍，部分個案還有成交1字頭的親民房價，切合目前首購市場，另外也因為房價親民，吸引不少投資客，買氣熱絡甚至還出現秒殺案。

不過，賴浚龍提醒，蛋白區在過去房價上漲接近蛋黃區下，預期今年蛋黃區房價將被向上推升，後巿看好。他舉例，像是總銷約150億的「巿政愛悦」推案以來擁有一定買氣。

「巿政愛悦」位在七期新光三越商圈，平均單價43-45萬，總價在1100-1500萬，主打買兩房加車位，到交屋三年首付58萬，三房則是78萬。吸引自營商、服務業、科技新貴置產。賴浚龍透露，該案還有不少北部客、竹科新貴前來購屋。

巿場人士認為，台中七期房巿有新北化的趨勢，新北包括新店、板橋及新莊（部分地區）平均房價已站上每坪50萬以上，而七期售價攀升，部分豪宅價已上探每坪80萬。

(中時 )