從2020年初開始蔓延一整年的新冠疫情，到現在都還沒平息。常在YouTube分享神秘世界的網紅「地球旅館」表示，從三大「東方古書」預言的未來時局，2021年恐會更慘。

「地球旅館」指出，2020年真是一個多災多難的一年，從年初開始蔓延一整年的疫情，一下子把全球的交通運輸全打亂了，到現在都還沒平息下來。可從三大東方古書預言，來看看2021年全球的運勢到底如何。

2021年全球的運勢如何？「地球旅館」表示，東方古書之一的《地母經》預言裡提到的「太歲辛丑年，疾病稍紛紛」、「人民留一半」，可以這樣解讀，2020年底接到2021年初，另一波疫情將捲土重來，會有將近一半的人死於疾病，所以才說活下來的人將會迎接新的紀元。

東方古書之二的《孔聖枕中記》，在開始前兩句，「辛丑多憂患，疾病常為崇」，就指出2020年蔓延開來的疾病，到了2021年還無法平息下來。

東方古書之三的《推背圖》則提到辛丑年第38象，圖中可見一個殘破的家門，有4、5個人躺臥在地，好像是失去了生命的一家人。會造成大規模的人命傷亡，很可能就是戰亂、天災。它的讖詩的文字似乎將問題指向戰爭，可能是世界各國為了建立霸權而互相攻擊，這場戰爭波及的範圍會很廣。

不過，以上這些預言到底準不準，可說見仁見智。不管如何，2021年，真的要記取2020年的教訓，做好防疫措施，保護自己和身邊的人。

(中時新聞網)