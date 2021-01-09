因太陽花學運而竄起的民進黨副秘書長林飛帆，近日因美國川粉衝進國會山莊大廈爆動，而被國民黨議員點名應出面，而林飛帆今天受訪反駁國民黨說法稱，將2件事放一起類比是不當類比，代表國民黨不了解太陽花。對此，「宅神」朱學恒嘲諷「林飛帆是希望這些人可以多學他，只用嘴挺香港」。
林飛帆9日受訪回應美國川粉攻佔美國國會山莊大廈一事，他認為，國民黨在此時刻去消費美國盟友，把川粉示威運動跟太陽花學運類比，證明國民黨一直到現在沒有辦法理解太陽花運動的意義，「這也說明了他們在2014年為什麼會被人民唾棄」。他強調，國民黨不用去脈絡的把川粉示威活動做這樣的不當類比。
對此，宅神9日透過臉書嘲諷林飛帆說法，並加以翻譯，「是的，絕對不同。因為美國入侵國會的熱血青年都被抓，還會被起訴，有的還被打死，連共和黨都譴責他們。而我變成黨的樣板，為黨宣傳，升官發財，再也不提社會正義，弱勢正義，希望這些人可以多學我，只需要用嘴挺香港，良知值多少錢呢？生活多幸福」。
網友也忍不住開酸林飛帆，「最沒資格講話的人還出來說，看來九萬不夠用」、「太陽花哪比得上，美國拿槍衝國會可是玩真的」、「有夠他Ｘ雙標」。
(中時新聞網)
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