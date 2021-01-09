台中女麗購活動，首位汽車、十萬元現金得主誕生。(馮惠宜攝)

「2020台中女麗購」活動9日邁入滿月，台中市政府經發局特別在南區大慶夜市舉辦摸彩，由經發局長張峰源抽出首位汽車及十萬元現金獎得主，也當場CALL OUT，其中獲得十萬元現金獎的蘇小姐連問兩次「你那是什麼活動？」久久不能置信，最後才問怎麼領獎；而獲得汽車大獎的蘇小姐則是電話一直轉到語音信箱。

台中市繼暑假期間舉辦台中購物節創下90億消費額的好成績後，去年12月9日開始再接續舉辦「2020台中女麗購」活動；滿一個月共計創造超過4億元的消費，有43萬多筆抽獎序號；經發局也選在周末晚間在大慶夜市舉辦摸彩，並結合夜市在9、10兩日舉辦「大福氣、慶迎春」大慶美食優惠活動，民眾只要到大慶夜市拍照打卡就可領取限量抵用券。

而除了價值50萬元的汽車和十萬元現金獎外，當晚也抽出另抽出「天天抽」、「週週抽」、「雙週抽」得獎者各1名，及8萬元按摩椅1台，並透過線上再抽出「特別行政區加碼抽」的市區消費發票得獎幸運兒15名，可獲得台中市知名飯店住宿券、溫泉會館平日泡湯券等。

經發局強調，「2020台中女麗購」已開跑1個月，除了轎車、鑽戒好禮外，未來仍繼續有「天天抽」美妝保養品、「週週抽」加抽10萬元禮金、「雙週抽」加抽按摩椅、「月月抽」加抽1輛轎車、1枚鑽戒，以及壓軸抽最大獎黃金50兩。民眾於2月6日前，只要到台中任何店家不限金額，並於「台中購物節」APP登錄發票，每累積滿500元，即可參加抽獎，並有機會成為黃金50兩幸運兒。

(中時 )