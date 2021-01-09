今（9日）晚6時許，新北市新店區碧潭吊橋傳出女子落水事件，新北市消防局獲報立即派員前往搜救，約15分鐘即將女子打撈上岸，但女子已無呼新心跳，已緊急送往新店慈濟醫院急救。

警消表示，該女子年約40歲，至於女子身分及落水原因目前正在調查釐清。

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