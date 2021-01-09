新北碧潭傳女子落水 警消下水搜救上岸 命危急送醫 19:312021/01/09 中時新聞網 陳泳溙 、中時、 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 碧潭吊橋晚間傳出女子落水事故。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（9日）晚6時許，新北市新店區碧潭吊橋傳出女子落水事件，新北市消防局獲報立即派員前往搜救，約15分鐘即將女子打撈上岸，但女子已無呼新心跳，已緊急送往新店慈濟醫院急救。 警消表示，該女子年約40歲，至於女子身分及落水原因目前正在調查釐清。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 台南YMCA游泳池 驚傳一氧化碳中毒 23人急送醫 台南YMCA泳池一氧化碳外洩 23人送醫 (中時新聞網) #女子 #碧潭 #晚間 #搜救 #落水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄前鎮河男子落水 多名釣客急甩竿鉤岸邊拉起 失溫不治 18:032021/01/09 社會 女見泥地插一根腳趾嚇哭 警挖出一看傻了 16:342021/01/08 搜奇 屏東輕航機失事2罹難者遺體運下山 家屬悲喊：跟爸爸回家了 07:552021/01/08 社會 南投仁愛警聯合搜救 尋獲彰化失蹤女子 15:582021/01/09 寶島 全臺首座 中和警消社宅動土 04:102021/01/07 投資理財 彰化男嚴重過敏險休克 警助送醫救一命 12:172021/01/07 社會 被偷走的11年 新北保大警查獲贓車 失主完全忘記 13:192021/01/09 社會 女子步屨蹣跚牽車引警關心 田美警熱心助脫困 16:172021/01/07 社會 高雄台南2警局長突傳異動震驚警界 刑事局長黃明昭接高雄 12:162021/01/08 社會 搜救「永裕興18號」失聯船員 徐國勇：美國已展開海上救援 11:272021/01/08 社會 夫買錯化妝品離家 6天後驚見妻亡 04:102021/01/06 社會新聞 社會熱門新聞 天寒警暖心提醒 單手騎車母湯喔 - 社會 火辣汽車女業務簽約照瘋傳 網嗨爆：兩盞大燈太閃 - 社會 立委貪汙案開庭 李恆隆：蘇震清開口我就給錢 - 社會 辣妹低溫短衣短褲癱軟在地 老司機曝不單純：後面有人 - 社會 花蓮員警跑百米追竊賊倒地猝死 嫌犯5小時後落網 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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