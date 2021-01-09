近年頂級商辦供不應求，受台北市長柯文哲「東區門戶計畫」嘉勉的南港，如今不少老舊建物與廠房皆進行都更改建，其中以商用不動產的供給量最為驚人，未來釋出量體有機會超越台北市中心，近期總銷逾千億元的超級大案「世界明珠」辦公大樓再傳新買家以每坪均價136萬元收購2樓層，專家預估，南港高端商辦每坪租金上看2000元起跳。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，南港隨著建商插旗、大型開發逐漸到位、企業總部進駐，商用不動產供需明顯增溫，各開發商在產品規劃上也都用盡心思，搶搭一波複合式風潮，推出包含辦公、商場、飯店等不同的產品定位組合。

據信義全球資產公司統計，未來6年內南港將有21萬坪辦公面積釋出，其中包括「世界明珠」辦公室規模約1.4萬坪，預計2024年完工；國泰建設「利百代商業大樓」預計2023年完工落成，辦公室規模上看1.5萬坪；潤泰創新國際的「南港之心」複合開發案，辦公大樓可望有5萬坪，2026年完工。目前已知時程的開發案就有逾11萬坪辦公面積集中於2026年完工。

2019年底「世界明珠」辦公大樓預售時，即以每坪100萬元打破史上新高紀錄，富邦人壽於2020年5月砸下282.87億元標得大南港土地，被形容是天價，如今再傳「世界明珠」新買家以每坪均價136萬元收購辦公大樓2層，改寫每坪136萬元新高，拉近跟信義計畫區辦公行情的距離。高力國際董事總經理劉學龍表示，南港高端商辦每坪單價至少破百萬、租金單價2000元起跳，已是現在進行式。

柯宏安認為，南港商辦3年內空置率仍可維持在低檔，但在2022年起新大樓開始陸續完工後，短時間可能會拉升空置率，在頂級新辦公大樓目前供不應求的狀況下，對於需求企業有其吸引力，或能維持一定的租金水準，但因需要一定時間去化，租金可能會呈現一段緩慢成長。

南港輪胎「世界明珠」開發案，辦公大樓每坪均價已站上163萬元，改寫區域新高價。（圖／黃鵬杰攝）

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(中時新聞網)