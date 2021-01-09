台北、宜蘭有感 地震警報響起 20:282021/01/09 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 地震報告指出，該起地震規模5.7，在台灣東部海域深72公里。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天晚間7時35左右，東北地區發生中型有感地震，慎防強烈搖晃，氣象局對宜蘭縣、台北市發布災防告警。 地震報告指出，該起地震規模5.7，在台灣東部海域深72公里，震度分別為宜4竹4北3花3桃3投3中3苗3彰3嘉3東2雲2高1南1。 8家話題西餐 品台東海味 啖親民米其林級餐 真理大學二度鎖台文館 張良澤無法諒解 (中時 ) #台北 #地震 #林良 #宜蘭 #地震警報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 租車業合作 轉型觀光巴士旅遊 04:102021/01/09 地方新聞 今晚地震為去年6.7之餘震 氣象局：未來3天還會發生 21:072021/01/09 生活 真理大學換鎖 擋82歲國寶館長站門外 引爆學界怒火痛批：野蠻 07:532021/01/09 生活 宜蘭規模5.7地震 北捷、臺鐵列車啟動慢速巡軌 高鐵正常營運 20:052021/01/09 生活 李友廷揪熊仔助陣嗨唱 曝被算命師神預言爆紅 20:202021/01/09 娛樂 逃離天龍國 台北260萬人口快不保 04:102021/01/09 生活新聞 聯電竹科廠跳電 財務長：恐影響8吋晶圓生產 16:442021/01/09 財經 霧峰假日觀光巴士16日試營運 林佳龍首發體驗 09:342021/01/09 生活 19時35分發生芮氏規模5.7級地震 20:532021/01/09 財經 白米禮金助弱勢 永和區公所送暖 04:102021/01/09 地方新聞 竹科聯電廠區傳爆炸聲響 財務長證實跳電：恐影響8吋晶圓生產 16:282021/01/09 社會 生活熱門新聞 全台灣只剩屏東有10度 絕世寒流灌冷風！專家預告再兩波 - 生活 正妹穿這樣應徵AV女優 面試官當場開價她嚇傻 - 生活 寒流太冷今天不外送！男客氣炸嗆拒買 女老闆回5字網推爆 - 生活 購買王浩宇健康襪爭議 中市府稽查 王浩宇回應了 - 生活 富王鴨肉店小老闆哽咽道歉 女熊貓6字回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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