今天晚間7時35左右，東北地區發生中型有感地震，慎防強烈搖晃，氣象局對宜蘭縣、台北市發布災防告警。

地震報告指出，該起地震規模5.7，在台灣東部海域深72公里，震度分別為宜4竹4北3花3桃3投3中3苗3彰3嘉3東2雲2高1南1。

8家話題西餐 品台東海味 啖親民米其林級餐
真理大學二度鎖台文館 張良澤無法諒解

(中時 )

#台北 #地震 #林良 #宜蘭 #地震警報