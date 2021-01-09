針對晶圓代工廠聯電竹科廠9日傳出跳電意外，台電公司發出聲明指出，目前台電供電系統一切正常，也已依照程序通報科學園區緊象通報專線及同業公會，台電相關人員也已經到現場提供必要的協助。

台電表示，台電也連繫了聯電，聯電表示是聯電廠內設備事故，而目前台電供電系統是一切正常。

台電還說，在與聯電連繫過程中，台電表示可提供協助，聯電也表達有需要，因此相關人員已經到現場提供必要的協助中。

(工商 )