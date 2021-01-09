聯電跳電意外 台電：已提供必要協助 20:532021/01/09 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對晶圓代工廠聯電竹科廠9日傳出跳電意外，台電公司發出聲明指出，目前台電供電系統一切正常，也已依照程序通報科學園區緊象通報專線及同業公會，台電相關人員也已經到現場提供必要的協助。 台電表示，台電也連繫了聯電，聯電表示是聯電廠內設備事故，而目前台電供電系統是一切正常。 台電還說，在與聯電連繫過程中，台電表示可提供協助，聯電也表達有需要，因此相關人員已經到現場提供必要的協助中。 最快兆元紀錄 四天胖1兆 台積市值破15兆 台股噴 16檔多元布局優選出列 (工商 ) #聯電 #台電 #跳電 #供電系統 #通報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯電竹科廠跳電 財務長：恐影響8吋晶圓生產 16:442021/01/09 財經 出貨旺 瑞昱去年營收創高 04:102021/01/09 證券．權證 華碩去年營收 站四年頂峰 04:102021/01/09 證券．權證 台積電ADR突襲下殺 散戶別急先注意2件事 11:432021/01/09 財經 元月效應 電動車概念股不缺席 11:312021/01/09 財經 北京停完停上海 上海居民 冷到無電可用 04:102021/01/09 全球財經 聯電證實跳電 影響部分8吋產能生產 18:082021/01/09 財經 台灣權王－凱基證券 資金浪潮不退 聚焦原物料股 04:102021/01/09 產業特刊 2020最慘股王哭了 2021爆下一波賺錢妖股 13:172021/01/09 財經 200元押台積電大戶 轉戰房市狂掃20戶 00:022021/01/09 財經 16檔Q4營收靚 外資猛敲 04:102021/01/09 財經要聞 財經熱門新聞 不再是一個人的武林？ 謝金河細數台股2021護國群山 - 財經 金控2020獲利 鐵定創新高 - 財經要聞 - 工商時報 車用晶片大缺貨 美3大車廠求助蕭美琴 - 財經 點名撤銷台灣豬標章 家樂福：非常錯愕 - 財經 - 工商 中鋼協難阻漲 鐵礦砂價狂飆 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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