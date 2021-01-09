美國近年頻繁採用新法規制裁中國實體，加劇中美摩擦，為此中國商務部9日頒布「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」，確認商務主管部門有權發布不得承認、不得執行、不得遵守相關外國法律與措施的禁令。工作機制可以根據實際情況，決定中止或者撤銷禁令。

中國商務部9日公布「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」，自公布日起實施，該辦法共有16條。

商務部網站公布，中國人民大學法學院教授韓立余觀點稱，該辦法表明中國政府反對外國法律與措施不當域外適用的嚴正立場，提供了保障企業合法權益的救濟管道，企業根據禁令沒有遵守有關外國法律與措施遭受重大損失的，中國政府有關部門可以根據具體情況給予必要支持。禁令制度的實施，將在考慮相關措施和企業具體情況的基礎上，嚴格評估、審慎確認。

韓立余表示，中國此舉是捍衛國家利益、維護正常的國際經貿秩序，類似辦法也非中國獨有，如歐盟、加拿大、墨西哥以及阿根廷等國家和地區，先後制定了阻斷立法。

「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」全文如下：

第一條，為了阻斷外國法律與措施不當域外適用對中國的影響，維護國家主權、安全、發展利益，保護中國公民、法人或者其他組織的合法權益，根據《中華人民共和國國家安全法》等有關法律，制定本辦法。

第二條，本辦法適用於外國法律與措施的域外適用違反國際法和國際關係基本准則，不當禁止或者限制中國公民、法人或者其他組織與第三國（地區）及其公民、法人或者其他組織進行正常的經貿及相關活動的情形。

第三條，中國政府堅持獨立自主的對外政策，堅持互相尊重主權、互不干涉內政和平等互利等國際關係基本准則，遵守所締結的國際條約、協定，履行承擔的國際義務。

第四條，國家建立由中央國家機關有關部門參加的工作機制（以下簡稱工作機制），負責外國法律與措施不當域外適用的應對工作。工作機制由國務院商務主管部門牽頭，具體事宜由國務院商務主管部門、發展改革部門會同其他有關部門負責。

第五條，中國公民、法人或者其他組織遇到外國法律與措施禁止或者限制其與第三國（地區）及其公民、法人或者其他組織正常的經貿及相關活動情形的，應當在30日內向國務院商務主管部門如實報告有關情況。報告人要求保密的，國務院商務主管部門及其工作人員應當為其保密。

第六條，有關外國法律與措施是否存在不當域外適用情形，由工作機制綜合考慮下列因素評估確認：（一）是否違反國際法和國際關係基本准則；（二）對中國國家主權、安全、發展利益可能產生的影響；（三）對中國公民、法人或者其他組織合法權益可能產生的影響；（四）其他應當考慮的因素。

第七條，工作機制經評估，確認有關外國法律與措施存在不當域外適用情形的，可以決定由國務院商務主管部門發佈不得承認、不得執行、不得遵守有關外國法律與措施的禁令（以下簡稱禁令）。工作機制可以根據實際情況，決定中止或者撤銷禁令。

第八條，中國公民、法人或者其他組織可以向國務院商務主管部門申請豁免遵守禁令。申請豁免遵守禁令的，申請人應當向國務院商務主管部門提交書面申請，書面申請應當包括申請豁免的理由以及申請豁免的範圍等內容。國務院商務主管部門應當自受理申請之日起30日內作出是否批准的決定；情況緊急時應當及時作出決定。

第九條，當事人遵守禁令範圍內的外國法律與措施，侵害中國公民、法人或者其他組織合法權益的，中國公民、法人或者其他組織可以依法向人民法院提起訴訟，要求該當事人賠償損失；但是，當事人依照本辦法第八條規定獲得豁免的除外。

根據禁令範圍內的外國法律作出的判決、裁定致使中國公民、法人或者其他組織遭受損失的，中國公民、法人或者其他組織可以依法向人民法院提起訴訟，要求在該判決、裁定中獲益的當事人賠償損失。

本條第一款、第二款規定的當事人拒絕履行人民法院生效的判決、裁定的，中國公民、法人或者其他組織可以依法申請人民法院強制執行。

第十條，工作機製成員單位應當依照各自職責，為中國公民、法人或者其他組織應對外國法律與措施不當域外適用提供指導和服務。

第十一條，中國公民、法人或者其他組織根據禁令，未遵守有關外國法律與措施並因此受到重大損失的，政府有關部門可以根據具體情況給予必要的支持。

第十二條，對外國法律與措施不當域外適用，中國政府可以根據實際情況和需要，採取必要的反制措施。

第十三條，中國公民、法人或者其他組織未按照規定如實報告有關情況或者不遵守禁令的，國務院商務主管部門可以給予警告，責令限期改正，並可以根據情節輕重處以罰款。

第十四條，國務院商務主管部門工作人員未按照規定為報告有關情況的中國公民、法人或者其他組織保密的，依法給予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第十五條，中華人民共和國締結或者參加的國際條約、協定規定的外國法律與措施域外適用情形，不適用本辦法。

第十六條，本辦法自公佈之日起施行。

(工商 )