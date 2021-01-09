大S（徐熙媛）的婆婆、知名餐飲集團俏江南創辦人張蘭，早前因沒有遵守香港高等法院頒下凍結資產令，並遵從規定申報超過50萬港幣資產，被裁定藐視法庭，被判刑一年，同時發出拘捕令。稍早張蘭在直播回應此事，稱自己遭小人算計，話說到一半，忍不住悲從中來，在鏡頭前痛哭覺得對不起兒子與媳婦。

62歲張蘭遭香港法院判入獄一年，她稍早透過直播回應，強調自己沒有做虧心事，更反擊在她直播留言的酸民，「你說我違法就違法，你覺得我藐視法庭，你就來抓我呀，我在北京國貿大廈等著你！」

張蘭在直播中痛哭。(取自鳳凰網)

張蘭稱自己是遭小人算計，她與私募基金CVC之間的糾紛，她已經告到了最高人民法院，對方覺得害怕，想透過媒體帶風向，企圖讓她在這場官司處於下風。而對方除了想害她，還想利用媒體傷害兒子汪小菲與大S。

張蘭話說到一半，突然悲從中來，在鏡頭前淚崩，她說知道自己上了娛樂頭條，躲在家裡狂哭也不敢接兒子電話，內心覺得對不起他們，更自責：「我這個當媽媽的，沒有給孩子、兒媳留下任何東西，就給他們招罵，我們大S好好在家相夫教子，媒體總是用大S婆婆來報導我的事，多喪盡天良。兒媳婦對我很好，昨天她還安慰我，說媽媽妳是最棒的，我們都愛妳，妳天天分享正能量，問心無愧。兒子正在廣州辦事，知道我出事，立即就趕回來北京安慰我……」。

不過張蘭很快地就振作起來，繼續在直播中賣東西，因為她知道自己沒有時間傷心，只能不停往前走。

(中時新聞網)