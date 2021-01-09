早年一些國片時常會在電影台重播再重播，都能看到現在一些大咖明星青澀的模樣，像是吳奇隆、林志穎或金城武，另外一些童星、配角也都很吸精，像是郝劭文、釋小龍和吳孟達等；20幾年前大陸女星翁虹曾在多部國片當女配角，在觀眾腦海留下深刻印象，近日她曬出和當時合作過的演員郝劭文的合照，發現年過半百的她根本神凍齡，臉蛋依舊青春美麗。

台灣喜劇電影《狗蛋大兵》在1996年上映，由吳奇隆、吳宗憲、郝劭文和翁虹主演，當年上映時就好評不斷，至今時常能在電影台看到重播；8日翁虹在微博發文，曬出《狗蛋大兵》劇照，畫面中的郝劭文才6歲，和飾演老師的她演出對手戲。

近日翁虹曬出和當時合作過的演員郝劭文的合照，發現年過半百的她根本神凍齡，臉蛋依舊青春美麗。(圖/ 摘自翁虹微博)

除了當年電影劇照，兩人相隔25年重逢合照，6歲的郝劭文如今已經是個31歲男子，但翁虹看起來還是很年輕，和25年前比起來相差不大，她也忍不住笑說，「90年我出道你出生，你都長大了我還沒來得及老，真不好意思」。

翁虹也回憶起當時在台灣的風光歲月，「當年我們連續合作了4部戲，也是當年的票房常勝軍！你演過我學生、兒子！」，並表示兩人隔了多年終於再度合作，讓她覺得很難得又很興奮；粉絲看到照片也讚嘆，「凍齡女神」、「翁虹小姐還是蠻年輕的」、「還沒來得及老，真好」。

(中時新聞網)