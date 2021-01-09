警政署駐區督察何劍訓代表署長陳家欽，偕同花蓮縣警察局長蔡丁賢前往慰問家屬，並致贈慰問金，蔡丁賢表示，全力協助家屬辦理後事，也將報請警政署因公死亡撫卹。（玉里警分局提供／王志偉花蓮傳真）

蕭姓員警追捕竊賊猝死，警方5小時逮人，並在竊賊車上搜出不少檳榔子。（玉里警分局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮玉里警分局立山派出所49歲蕭姓員警，今中午追捕檳榔竊盜犯時，疑天冷，身體突感不適，倒地猝逝。竊賊逃逸，警方組專案小組，5個小時內逮捕藏身玉里市區的羅姓竊嫌，並在他貨車上發現為數不少的檳榔子。羅嫌落網後得知剛剛追他的員警猝死，相當驚訝，也頻說抱歉。

蕭姓員警因公猝死，分局同仁深感不捨，警政署駐區督察何劍訓代表署長陳家欽，偕同花蓮縣警察局長蔡丁賢前往慰問家屬，並致贈慰問金，蔡丁賢表示，全力協助家屬辦理後事，也將報請警政署因公死亡撫卹。

49歲的蕭姓員警是花蓮卓溪鄉布農族人，警員班132期畢業，從警30年，目前在玉里警分局立山派出所服務。蕭姓員警平日工作表現優異，與同事相處融洽，是部落族人、長官及同事眼中認真的好警察。

今天中午，蕭姓員警在派出所內值勤接獲民眾報案，自家檳榔園疑有小偷闖入，隨即與報案民眾前往察看果然發現一輛可疑車輛，待上前盤查時車子隨即急駛而去。蕭姓員警在後方追了100多公尺追不上，停下腳步要回走，途中突然不適倒地，同行的報案人立即報警救人，送醫後仍回天乏術。

分局長陳蔚文指示成立專案小組，並啟動鷹眼小組，以車逮人，5個小時內將40歲羅姓犯嫌緝捕歸案。羅嫌得知蕭姓員警猝死，說自己也很難過、抱歉，他當時只想要躲起來，完全不知道有警察倒地猝死。警方逮人也在他貨車發現不少來路不明的檳榔子，偵訊後將他移送法辦。

(中時 )