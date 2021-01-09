這波寒流氣溫極低，造成屏東南州、林邊、佳冬等鄉鎮蓮霧落果情形嚴重，有的落果甚至達4成。立法委員周春米及莊瑞雄9日都到蓮霧園裡會勘，已經結實纍纍的蓮霧樹，看起來非常飽滿，但是翻開套袋一看，很多都已落果在套袋裡。
由於大部分落果成熟度約僅6、7成，還沒有到可採摘的熟度，吃起來沒甜味偏酸，不久就會軟掉，不可能賣給消費者，農民只能忍痛丟棄。未來若寒流不斷來襲，蓮霧落果的情形會更嚴重，高品質的黑珍珠也所剩無幾，讓農民血本無歸。
立委周春米會勘後指出，果農可以先準備好相關寒害證明提供給鄉鎮公所，加速向屏東縣政府及農委會通報程序，儘早確認是否達到天然災害現金救助標準。他也致電農委會陳吉仲主委，希望農委會能協助落果農民的寒害救助申請及發放。
他說，據氣象預報11日還會有一波冷氣團南下，除了屏東沿海地區的蓮霧外，高樹地區的蜜棗也應做好預防寒害準備，確保後續採收。農委會主委陳吉仲預計10日到屏東，會勘蓮霧落果情形。
立委莊瑞雄說，未來還有許多可能發生延遲災害的果樹，像玉荷包頭期花開不出來、芒果酥花、香蕉葉黃化等，農委會一定要加強輔導，請專家想出對策，盡可能「超前佈署」，別讓農民血本無歸。
(中時 )
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