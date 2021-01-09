宜蘭規模5.7地震 北捷、臺鐵列車啟動慢速巡軌 高鐵正常營運 20:052021/01/09 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭規模5.7地震 台鐵.高鐵.捷運列車啟動慢速巡軌（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭發生規模5.7地震，全台各地有感。臺灣高鐵全線正常行駛，台北捷運列車啟動列車慢速通行巡軌確認路線安全，7時50分恢復正常行駛。台鐵在震度3級以上宜蘭-南澳路段，列車行車速度降低為60公里時速通過。新北輕軌巡軌後確認路線安全，已恢復正常營運。 高鐵春節車票1／11凌晨開賣 大專生指定車次享7折優惠 基隆包租代管有成 內政部行動專車駛進慶安宮同慶 (中時新聞網) #宜蘭 #巡軌 #規模5 #台鐵 #高鐵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 煞車參數無法優化 台鐵新車上路延後 11:182021/01/09 生活 宜蘭再傳漁船擱淺 空勤直升機出動順利救出5船員 09:372021/01/09 社會 台灣高鐵春節加開441列車 11日開放搶票 12:532021/01/08 財經 台鐵局長退休前出專書 林佳龍：收入須歸台鐵 16:102021/01/09 生活 寒流急凍鋼軌冷到斷 台鐵池上=富里列車慢行 22:282021/01/08 生活 兩市成交額 連5日破兆元人民幣 北向資金淨買入規模創歷史次高 04:102021/01/09 全球財經 低溫造成鋼軌凍裂 台鐵今晨完成修復 12:342021/01/09 生活 低溫造成台鐵鋼軌焊點裂縫 已排除路線恢復 11:052021/01/09 生活 今晚地震為去年6.7之餘震 氣象局：未來3天還會發生 21:072021/01/09 生活 19：35宜蘭外海規模5.7地震 最大震度4級 全台除屏東皆有感 19:382021/01/09 生活 宜蘭太平山積雪15公分 車陣回堵6公里 午後禁入太平山莊 10:352021/01/09 生活 生活熱門新聞 全台灣只剩屏東有10度 絕世寒流灌冷風！專家預告再兩波 - 生活 正妹穿這樣應徵AV女優 面試官當場開價她嚇傻 - 生活 寒流太冷今天不外送！男客氣炸嗆拒買 女老闆回5字網推爆 - 生活 購買王浩宇健康襪爭議 中市府稽查 王浩宇回應了 - 生活 富王鴨肉店小老闆哽咽道歉 女熊貓6字回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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