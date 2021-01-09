宜蘭發生規模5.7地震，全台各地有感。臺灣高鐵全線正常行駛，台北捷運列車啟動列車慢速通行巡軌確認路線安全，7時50分恢復正常行駛。台鐵在震度3級以上宜蘭-南澳路段，列車行車速度降低為60公里時速通過。新北輕軌巡軌後確認路線安全，已恢復正常營運。

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(中時新聞網)

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