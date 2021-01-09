吳姍儒與艾力克斯都是主持人，兩人口才佳，反應快，展現主持功力，氣氛熱烈，不受低溫影響，馬上炒熱場子。（盧金足攝）

金鐘獎主持人吳姍儒9日出席「女神降臨見面會」，為「市政愛悅」擔任代言人，雖然台中市低溫來襲，很多粉絲不畏寒冷搶拍吳姍儒。（盧金足攝）

台中市今日最低溫下降到八度，吳姍儒穿著一身喜氣洋洋的紅色禮服，表示希望2021年能再出第二本書。（盧金足攝）

金鐘獎主持人吳姍儒Sandy，9日來台中市擔任一日店長，還舉辦簽書會，吸引很多粉絲不畏低溫追星，吳姍儒說，她和台中很有緣，除了擔任台中購物節首屆代言人，也幫市府拍攝戒菸宣導短片，台北、台中一日生活圈，七期還有台中國家歌劇院、秋紅谷生態公園、百貨商圈密集，主持人艾力克斯問她想住台中嗎？吳姍儒秒回，「超想搬來台中！」

台中市今日最低溫下降到八度，吳姍儒穿著一身喜氣洋洋的紅色禮服，她表示，2020年很勇敢的出了一本書，2021年希望能再出第二本書，「再給我一點時間慢慢寫，希望完成第二個作品」，寫書是很大的挑戰，也有很大的收穫。

吳姍儒出席「女神降臨見面會」，雖然台中市連日低溫，很多粉絲不畏寒冷搶拍吳姍儒， 她也展現親和力，近距離與粉絲互動。

說起與台中的緣分，她說，到台中代言「市政愛悅」，之前還曾來台中主持過多次跨年晚會，還來為台中市府擔任第一屆台中購物節的代言人，今年來台中市當戒菸大使，宣傳台中市政府為協助市民戒菸，推動「台中戒菸系統智慧客服[email protected]」，提供24小時即時戒菸服務，量身打造個人戒菸計畫。

她表示，每次來台中都有種幸福的感覺，因為太熟悉了，台中有很多好吃、好玩、好逛的地方，生活圈非常便利，七期雖說是豪宅區，大家覺得好像有點遙不可及，但也因為「

市政愛悅」，小資族或是剛出社會沒多久的年輕人，可以慢慢累積財富，找到自己喜歡的家。

這陣子全球受新冠肺炎疫情衝擊，演藝邀約受影響，吳姍儒表示，因為疫情很多地方無法去玩，待在家裡時間增多，所以她花很大力氣整理自己的家，變得很漂亮，也清掉不少垃圾 ，地板常消毒，清洗窗戶、窗簾，勤換床單，做家事很有心得。

本來只是來台中工作，愈熟悉台中就愈喜歡台中，吳姍儒透露，因來台中拍廣告，走遍歌劇院、秋紅谷生態公園等地

，有很多百貨公司，國際級書店也進駐，最特別的是七期的馬路寬闊，在蛋黃區還有度假飯店宅，吸引年輕首購族，擁有俱樂部的泳池飯店宅 「很像生活在國外」。

艾力克斯問她夢想中的房子？吳姍儒表示，希望有一個大廚房，因為自己很喜歡做菜，廚房不只要大，還要有放置料理工具的空間，廚房可以變成全家人凝聚感情的中心，台中天氣和環境俱佳，希望有機會來住台中。

(中時 )