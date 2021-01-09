近日傳出國防部長嚴德發可能異動，參謀總長黃曙光以及國安會秘書長顧立雄等人都被點名，可能是接任的人選。而顧立雄可能接掌國防部的消息傳出後，也引起網友熱議，有網友細數顧立雄近年來任職的經歷後直言他是「協槓部長」，並嘲諷，若顧立雄接任部長遭遇共機擾台，部長會不會告他？

嚴德發的職務是否調整，重點在是否找到接替人選，以蔡總統用人哲學，國安局長邱國正與行政院海委會主委李仲威接下任國防部長的機會頗高，但若蔡總統選擇文人部長，則國安會祕書長顧立雄以及副祕書長陳文政都是可能人選。不過，顧立雄是律師出身，昔日舌戰大於實戰，當部長勢必與軍中文化有所衝突，恐怕會是蔡總統最大考量。

針對顧立雄可能接任國防部長，臉書粉專《歷史哥澄清唬》今(9日)發文表示，「斜槓部長？」並指出，金牌護國綠師顧立雄，歷經黨產會主委、金管會主委、國安會秘書長，現在聽說要擔任國防部長？「允文允武？希望只是幽默」。該粉專也貼出一張圖片，並在圖中寫到，「網：中共軍機感飛過中線，國防部長就告死他」。

網友們也留言回應，「果然是毫無人才可言」、「部會跑一遍，培養選總統？」、「真是萬能夫妻檔，那讓王美花當國防部副部長，夫妻共掌國防部，世界必為之驚嘆」、「用嘴砲把共機打下來嗎？拭目以待」。

【斜槓部長？】 金牌護國綠師顧立雄， 歷經黨產會主委、金管會主委、國安會秘書長... 現在聽說要擔任國防部長？？ #允文允武？ #希望只是幽默 🔗相關資料連結在留言處 由歷史哥澄清唬發佈於 2021年1月8日 星期五

(中時新聞網)