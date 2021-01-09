（陶作坊創立的咖啡專業器具品牌「Aurli奧利」首家概念店進駐永康商圈9日開幕。圖／業者提供）

疫情改變消費行為催生新商機，陶作坊創立的咖啡專業器具品牌「Aurli奧利」，看好咖啡愛好者從咖啡廳回歸家中享受手沖咖啡的時間增多，逆向操作進駐永康商圈，首家概念店9日開幕。

陶作坊暨Aurli奧利創辦人林榮國表示，疫情期間他到店櫃，很多顧客都說「我們支持你」，聽了讓他熱淚盈眶。陶作坊成立38年，以藝術情懷、專業素養、實用考量，創造每件作品。這次藉由Aurli奧利概念店作為咖啡體驗基地，將邀請台灣最好的咖啡師、用最好咖啡豆與國際咖啡品牌共同創造美好的咖啡體驗。

2020年對很多人來說都是艱難的一年，位於永康商圈的店家甚至掀起閉店潮。台北市東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔表示，近年持續鼓勵商家轉型，延伸觸角，Aurli奧利概念店進駐，鼓舞周邊店家，也期望帶動永康商圈活絡氣氛。

Aurli奧利成立三年多，看好疫情期間居家手沖咖啡愛好者數量大增，將透過概念店推廣咖啡體驗，包括店內課程講座擴增咖啡知識、欣賞CLF花藝永生花品牌，並規劃老岩泥咖啡TO GO外帶區，讓民眾用老岩泥咖啡杯外帶咖啡，可在店內或附近公園品嚐。

訴求以器品咖啡的Aurli奧利，傳承陶作坊注重生活美學及台灣職人手工製作的標準，使用獨家老岩泥材質製作器具，讓Aurli在2020台灣國際咖啡展獲得許多手沖玩家及咖啡廳經營者青睞。

(工商 )