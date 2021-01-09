美國駐聯合國大使克拉夫特將在1月13日至15日訪台，並晉見總統蔡英文及拜會外交部長吳釗燮。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，美駐聯大使訪台，不但符合台灣重大利益，也契合台灣主流民意，甚至說台灣從來都不是問題。

游盈隆在臉書貼文表示，台灣政府和人民理應竭誠歡迎美國駐聯合國大使克拉夫特女士訪台，這不但符合台灣重大利益，也契合台灣主流民意，更將為美台關係的鞏固與提升做出新的貢獻。台灣從來都不是問題，是成功的故事，是文明人類的重要資產，也是世界民主自由價值聯盟的重要成員。我們衷心歡迎和支持美國凱莉克拉夫特大使來訪，並預祝她在台灣有最美好愉快的時光和回憶。

克拉夫特將訪台的消息，引發台灣民眾熱議。克拉夫特訪台行程，除晉見總統蔡英文及拜會外交部長吳釗燮外，將與台灣官員與外交人員會面，並在外交與國際事務學院，以台灣對國際社會的卓越貢獻、台灣在國際間有意義的參與，及擴大參與國際組織的重要性為題發表演說。

有網友表示，「來者是客，還是要盡地主之誼。」不過也有網友認為，「正常的情況下，台灣很歡迎她。但是一個即將卸任的前朝代表，能夠代表什麼呢？而且也不相信她是心懷好意。」

台灣政府和人民理應竭誠歡迎美國駐聯合國大使克拉夫特女士訪台，這不但符合台灣重大利益，契合台灣主流民意，更將為美台關係的鞏固與提昇做出新的貢獻。 台灣從來都不是問題，是感人且成功的故事，是文明人類的重要資產，也是世界民主自由價值聯盟的重要成員。 我們衷心歡迎和支持美國凱莉克拉夫特大使來訪，並預祝她在台灣有最美好愉快的時光和回憶。 由游盈隆發佈於 2021年1月9日 星期六

(中時新聞網)