高雄市警局長劉柏良任職不到半年傳出異動，可能調回警政署，由刑事局長黃明昭接任。民進黨籍高雄市議員陳致中對此不滿表示，他看不懂在沒有重大違失下，把六都警長當作跑馬燈換來換去的邏輯？有網友也認為，「經常更換人事不穩實非好事。」

陳致中9日在臉書貼文表示，媒體報導警界人事大風吹！別的縣市他不清楚，但高雄市警局長劉柏良上任僅6個月，雷厲風行、勇於任事，地方上的風評基本是正面。他看不懂在無重大違失下，把六都警長當作跑馬燈換來換去的邏輯？縱然這是中央的人事權，但如果老是有非專業考量，受害的絕對是治安與市民！

剛上任半年的高雄巿警察局長劉柏良，傳遭調整職務，雖然高雄市政府表示，「尊重警政人事中央一條鞭」，但除了陳致中外，民進黨市議員黃文益也跳出來力挺劉柏良，黃文益向中央請命，表示非常肯定劉柏良局長對高雄市治安上的貢獻，希望行政院在做人事安排時，重視地方基層的聲音，瞭解地方的需求。

黃文益更強調，劉局長到高雄市後，立即著手改善治安、交通，並解決治安問題，明快不手軟，作風果斷，獲得許多肯定，到任不久就走遍各派出所，傾聽基層員警的心聲，除了解決民眾的問題，也會解決基層員警的問題。

媒體報導警界人事大風吹！別的縣市我不清楚，但高市劉局長上任僅6個月，雷厲風行、勇於任事，地方上的風評基本是正面！我看不懂在無重大違失下把六都警長當作跑馬燈換來換去的邏輯？縱然這是中央的人事權，但如果老是有非專業考量，受害的絕對是治安與市民！ 由陳致中發佈於 2021年1月9日 星期六

(中時新聞網)