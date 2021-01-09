川粉攻佔國會震驚全球，當年參與太陽花運動，同樣也闖入國會的民進黨副祕書長林飛帆今天批評國民黨稱太陽花翻版是不當類比，別消費我國重要盟友美國。對此，國民黨副祕書長李彥秀回擊，林的回答避重就輕，顯然沒搞清楚「太陽花事件」哪裡犯法，讓人覺得沒有虛心反省，跟民主法治嚴重脫節；國民黨文傳會副主委鄭照新說，不是國民黨在消費美國，而是民進黨只懂得消費國民黨。

李彥秀說，林飛帆的回答避重就輕，顯然還是沒搞清楚「太陽花事件」哪裡犯法了，而且還把國民黨對於普遍民主法治底線的關切與堅持，當成是在消費美國盟友，讓人更覺得他沒有虛心反省，跟民主法治嚴重脫節，因為無論在哪個民主政體，都不應該發生暴力占領國會殿堂的事情。

李彥秀強調，國民黨沒有反美，自始至終就跟美國保持良好的關係。林的套路就是民進黨長期以來抹黑國民黨的套路，只要國民黨跟美國任何政治人物有意見不一致之處，就是反美。她揶揄，林飛帆這種青壯年不應該再用這種老招，而應該就事論事，記得「君子和而不同」這句話，在民進黨的萊豬進口問題已犯下大錯之後，好好想想如何對台灣負責、對人民負責。

李彥秀建議林飛帆應該提醒蔡英文總統，美國國會暴徒入侵、內政紛擾，蔡當天卻沒有明確表態，只會消費香港民主，還有提醒國人冬天車裡容易「躲貓貓」，這究竟是什麼情形。

「不是國民黨在消費美國，是民進黨只懂得消費國民黨」，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，在世界各國領袖紛紛譴責川粉攻佔國會之際，民進黨領袖卻因為太陽花事件的自我矛盾，連跟上世界潮流譴責攻入國會行為的勇氣都沒有，蔡英文只敢在臉書不痛不癢地貼上自由女神像，實際上不知所云，不知道要表達什麼，顯示出民進黨政府的心虛。

鄭照新指出，事實上在任何的民主國家，國會都是民意機關運作的象徵，無論是何種議題，攻入國會的作法，都不是現代成熟的民主國家所允許。請作為當事人的林飛帆，不要再逃避回應問題，也不要萬事牽拖國民黨，否則有損他九萬薪水所應該發揮的優質勞動力。

藍委曾銘宗表示，林飛帆本身是太陽花當事人當然會捍衛自己的立場，把當時的行為合法化合理化，加上如今他又是民進黨副秘書長，也需要替民進黨辯護，所以他會戴著有色眼鏡和特定政治立場看這件事情，他的言論不具有參考價值。

曾銘宗還說，如今縱使不看國民黨的說法，外國政要與媒體也已紛紛譴責此事，德國總理梅克爾主張川普要為暴力騷動負責，許多媒體也痛批這是美國最黑暗的一天。既然如今美國也發生了類似事情，民進黨應用相同的標準，回顧過去的太陽花，作出歷史定位。

(中時 )