萊豬爭議持續延燒！針對中央畜產會9日點名「台灣豬標章」有60多家違規，遭撤銷台灣豬標章，知名量販業者家樂福也名列其中。對此，家樂福9日晚間大動作發布聲明稿喊冤，並再次強調「家樂福冷藏豬肉均為100％台灣豬」，對於遭點名不符合規定而撤照，讓家樂福「非常錯愕」！

家樂福指出，先前取得的「台灣豬標章」是經過中央畜產會標準作業流程申請，並且審核通過後才取得的標章，當時也特別強調「不包含供應商上架販售的豬肉加工品」，現在卻說家樂福違規，「實屬原由不實」。

家樂福說明，2020年10月家樂福主動向中央畜產會詢問，是否符合申請台灣豬證明標章，2020年11月20日中央畜產會透過E-mail檢附標章管理作業規範，問家樂福是否有意願申請「台灣豬證明標章」。

隨後，家樂福在2020年12月9日前陸續備文進行申請作業，申請包含「台灣豬證明標章切結書」，且強調範圍僅限「生鮮處精肉課所販售之生鮮冷藏豬肉及其冷藏豬肉加工製品之主原料」，不包含供應商上架販售的豬肉加工品，對於其要求全店販售豬肉商品來源都為台灣豬肉，實務上有困難。

接著，2020年12月24日中央畜產會審核通過，頒發台灣豬認證標章給予家樂福，家樂福於2020年12月30日張貼於申請的冷藏豬肉櫃明顯處。但卻在2021年1月4日接獲中央畜產會電話說明及公文（12/31發文）通知，1月1日開始稽查發現非全店來源台灣豬肉，要求需要全店生鮮及雜貨（所指供應商）販售台灣豬才可使用標章，與先前協議不符。

不過，為符合規範，家樂福已於2021年1月5日發文向中央畜產會「申請撤銷」台灣豬標章，並陸續在全台家樂福各分店進行台灣豬標章撤銷作業。因此，針對9日中央畜產會點名家樂福不符合規定而撤照，家樂福表示：「令我方非常錯愕」，目前家樂福全台分店皆已撤下標章，未來將以現有豬肉來源標示法規，提供顧客識別。

(工商 )