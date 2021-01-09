美國國民警衛隊空軍已將其一架C-17全球霸王3式(Globemaster III)運輸機，改裝為移動疫苗接種診所，主要任務是離島地區的疫苗接種工作。

防衛部落格(Defense Blog)報導，國民警衛隊空軍的新聞稿說，1架隷屬第154飛行聯隊的C-17運輸機，現在被改裝成移動疫苗接種所，主要任務是對鄰近島嶼的人員進行疫苗接種。

新聞稿說：「一支從夏威夷歐胡島出發的醫療、後勤和作戰警衛隊聯合小組，將會前往夏威夷大島、毛伊島和考艾島，為當地的疫情大流行醫護員接種疫苗。」

夏威夷群島由19個較大的島嶼和其他小島組成，主要行政中心與人口都在第3大島歐胡島，包括檀香山市、珍珠港都在此。夏威夷大島以農業為主，另外高山上有天文台，總人口1.4萬多人。

為了有效控制疫情，夏威夷國民警衛隊的機組人員，會利用C-17這個機動接種所。飛到夏威夷大島、毛伊島和考艾島。

(中時新聞網)