詹子晴（丫頭）投資狼人殺桌遊店9日開幕，老公王惟立以及Apple、瑤瑤、小優等圈內好友紛紛現身力挺，丫頭表示大概是在去年暑假開始籌備，算是目前市場上沒人做過的智能桌遊店，和其他股東加起來投資近千萬，個人大概300萬左右，她也透露開店不是為了賺錢，是想要有個空間讓朋友們一起來玩，但希望不要賠錢，至少要養得起店裡的員工。

這已經是丫頭的第10個副業，32歲就是小富婆，但否認自己月收破百萬，「我其實都賺少少，賺來就投資下一個副業，現在真的是我最窮的時候」。忙於各種副業還有演藝工作的她，雖然帳目是交給會計師管，但丫頭自己還是會再算一次，「我要了解預算是不是有超過，非常在意金錢流向」，至於年終如何，丫頭表示「不是算月，是看個人表現」，祭出最高6位數獎金犒賞辛苦的員工們，也不會取消尾牙。

而愛玩桌遊的老公雖然很支持，但看到丫頭因為忙於管理這麼多副業幾乎沒時間睡覺，也心疼她會太累。小倆口去年5月登記結婚，近日在內湖置產，新婚同居至今差不多2個月，她笑說因為才剛結婚，心態上還轉不過來，原本想說除夕夜回家跟媽媽一起吃年夜飯，老公提醒她說：「妳知道妳嫁人了嗎？」才驚覺自己已世人妻，目前也暫時沒有生子計畫，會先以事業為重，還開玩笑老公「躺在家裡數錢就好了」。

(中時 )