川普支持者6日暴衝闖入美國國會，讓全世界目睹美國民主崩壞的荒唐鬧劇，還引各國媒體批評，但蔡政府對此事的回應卻十分低調。對此，國民黨智庫副董事長連勝文曝光蔡政府噤聲的原因；同時，對於美國國務卿蓬佩奧以「自由中國」相稱，連勝文認為這不啻又是狠打了民進黨和台獨基本教義派一耳光。

連勝文今(9日)在臉書上發文表示，趁著占領國會及行政院的太陽花浪潮而取得政權的民進黨，當權之後對於所有違法的太陽花主要成員，抱持著「革命無罪、造反有理」的態度，不但沒有任何刑責，反而變成是警察有事！這與美國國會暴亂的結果相比，可謂諷刺的極限！

連勝文質疑，民進黨哪裡敢去譴責發生在美國國會的嚴重暴力事件？即便美國及世界各國的主流媒體，都對蔡英文及民進黨所支持的川普、以及支持他的這些極右派及新納粹主義者，所造成的暴亂事件嚴加譴責，「蔡英文也只能閉上自己的嘴，當作從來沒發生過這件事！畢竟曾經是同夥人，怎麼敢廢話！」

連勝文更抨擊蔡政府將中天新聞台關台，直批蔡政府獨裁、威權，他還忍不住直言，「這跟支持川普的新納粹主義者，不承認民主選舉的結果，試圖直接用暴力壓制不同意見者，到底有什麼差別？

連勝文指出，現在川普為了報答蔡英文死忠相挺，把一個位置坐不了幾天的駐聯合國大使派來台灣，花費大量美國人民的納稅錢，不知道看在拜登團隊眼裡，會有什麼感覺？

對於蓬佩澳直接稱台灣為「自由中國」，雖然這是事實，但也等於打了民進黨，特別是台獨基本教義派狠狠一個耳光！「如此力挺川普，居然換來自由中國四個字，這難道是真心換絕情？」

最後，連勝文也說，遠來是客，只要肯戴上口罩，還是好好招待人家吃喝玩樂吧！不要得罪了這些支持川普的新納粹及白人至上主義者，哪一天去佔領台灣駐美的雙橡園，民進黨可是吃不完兜著走。

趁著占領國會及行政院的太陽花浪潮而取得政權的民進黨，當權之後對於所有違法的太陽花主要成員，抱持著「革命無罪、造反有理」的態度，不但沒有任何刑責，反而變成是警察有事！這與美國國會暴亂的結果相比，可謂諷刺的極限！ 民進黨哪裡敢去譴責發生在美國... 由連勝文發佈於 2021年1月9日 星期六

(中時新聞網)