日立慈善盃高爾夫菁英賽9日在東方球場進行第2回合賽事，儘管寒流持續發威，但不下雨已比首回合友善許多，錢珮芸10洞狂抓8鳥，打出全場最好的負7，以133桿坐穩領先者寶座，劉嬿也抓6鳥以4桿之差緊追在後，蔡佩穎和業餘選手侯羽桑同以139桿並列第3。

今天雨勢停歇，果嶺速度從9.3提升到10.4，旅外選手早已適應這樣的速度，推桿發揮得宜。第2回合共有13位選手打出紅字，比昨天多了3位。兩回合36洞結束，有9位選手的成績低於標準桿，主辦單位取排名前60名的職業選手及同桿者共80人進入決賽，錢珮芸、劉嬿和蔡佩穎明天同組，10點從第一洞出發。

錢珮芸賽後說，一開始有點緊張，前4洞都在救球，然而推桿手感很不錯，看準路徑和轉折點，推到點就能進洞，連續4洞成功救par（平標準桿）讓她逐漸穩定下來。第5洞到第14洞，除了7、11洞收par，10洞抓下8鳥，只能用神乎其技來形容。

錢珮芸說自己喜歡快一點的果嶺，畢竟國外的球場也都是這樣，推起來很有感覺。賽前暖身時，她覺得鐵桿狀況不是很好，前4洞也印證了，最後能夠打出負7很意外。後有追兵，錢珮芸決賽的策略是打算前9洞能夠多賺一些，避免後9的壓力過大，畢竟對手的實力都很強，即便領先4桿也絲毫不能大意。

劉嬿今天打出全場次佳的負6，表示策略一樣是盡可能上球道和果嶺，此外因為果嶺速度加快，所以推桿感覺更不錯，抓了不少博蒂。劉嬿說男子職業選手詹世昌看了她多場比賽，覺得她推桿不夠霸氣，「心臟太小顆」，以致於經常推短，所以詹世昌要求她放手去推，畢竟推不夠絕對沒有博蒂的機會。最近幾場比賽，劉嬿逐漸調整推桿的心態和方法，果然收到不錯的效果。

並列第3的蔡佩穎賽後接受採訪，第一句話就說：「今天打太好了，我自己都嚇一跳。」惹得自己和記者大笑。蔡佩穎今天也是推桿發揮得好，加上桿弟的建議管用，所以抓了不少鳥。其實今天比賽時她就預估應該有很多選手會打得不錯，至於自己一口氣竄上並列第3，則是有點意外。

明天決賽，蔡佩穎笑說面對大炮選手（指錢珮芸開球距離遠），應該會想辦法來個下馬威，第2桿先放上果嶺，製造對手壓力。侯羽桑是目前成績最好的業餘選手，她說今天也是推桿好，全場29推，雖然東方球場不是非常困難，但她以前沒把握好，去年甚至被淘汰，今年希望打出好成績，世界業餘積分也可拿多一點。

本場賽事明天第3回合決勝，下午1點至4點，將由民視無線台現場轉播。另外，桃園捷運A7站、台北捷運迴龍站，主辦單位設有接駁車，免費接駁觀眾往返球場和捷運站。提醒民眾，搭乘接駁車必須配戴口罩，接受量測體溫與酒精消毒，抵達球場後也必須填寫健康聲明表。

(中時 )