國民黨立院黨團總召費鴻泰日前在政論節目中公開指控美國駐聯合國大使「不是好客，是惡客，不應該要來」，而民進黨發言人謝佩芬則表示，費鴻泰的言論是扯台灣外交後腿的反美言論。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新反駁民進黨，指這時候給拜政府找麻煩，才是真反美。
鄭照新今(9日)在臉書上表示，這時候給拜登政府找麻煩，才是真反美，他還對民進黨副秘書長林鶴明喊話，指他週末還孜孜不倦，在臉書上帶「反對克拉夫特大使來台就是反美」的爛風向，還要國民黨黨主席表態。
鄭照新引更述前AIT處長楊甦隸對川普政府派出駐聯合國大使克拉芙特(Kelly Craft)的說法，質疑民進黨，「你們是在說楊甦隸反美嗎？還是親中呢？讓下任總統拜登與台建立關係增加難度，就是你們的親美嗎？」
鄭照新認為，為了一個一週內就要卸任的政府，在這時後得罪拜登政府，換來至少四年台灣對拜登所代表的美國不友善的印象，這樣短視的做法，倒是蔡英文主席應該出來說明這是不是在扯拜登的後腿，「你們是不是，才在反拜反美呢？」
(中時新聞網)
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