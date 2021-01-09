炎亞綸近日接下直播演唱會節目「Live Asia超級週末現場」，9日舉辦首播記者會，他笑說原以為還會有一位助理主持人，結果製作單位跟他說「經費沒那麼多」，只好單槍匹馬上陣，也因為是直播節目怕會詞窮，但想想後又覺得自己話好像還滿多，不過表示還是擔心遇到句點王的來賓，「希望製作單位前幾集可以找話多的藝人，像以前的老蕭（蕭敬騰）那種我就有點怕」。

記者會上，炎亞綸也演唱了新歌〈摩登原始人〉，被問到主持和唱歌哪個比較困難時，他笑說：「2個加起來最難，像我昨天看稿看一半睡著，想說那就睡吧，不去想太多。」而之前和和吳姍儒（Sandy）、唐綺陽一起主持《36題愛上你》，炎亞綸說從Sandy身上偷學到很多東西，還有因金鐘結緣的曾國城，「從城哥身上學到了更多說話的藝術與喝酒的方式」，那之後有沒有想接什麼類型的節目？他不改搞笑本色說：「看哪位大哥要先退休，我補位！」

因為該節目是直播，勢必會看到不少網友們的反饋，其中不乏一些酸民的留言，炎亞綸說自己已經被洗禮過這麼多次，早就已經不會放在心上，更大方表示希望透過線上互動的直接交流「多多指教」，也特別提出那些每次看到新聞就會到底下留言「好無聊」的人，「我希望這些人可以更加油」。節目每周六晚間8點在華視、三立新聞網、Vidol直播。

「Live Asia超級週末現場」不惜成本獨家打造1季12集的精采節目，集集邀請華語大咖巨星輪番獻唱，更邀請全能明星炎亞綸擔任主持人。節目每集將由不同主題包裝，閻奕格、曾昱嘉、林芯儀、屁孩、李芷婷皆出席參與彩排，節目將於今晚8點於華視、三立新聞網、Vidol、Vidol TV YouTube直播。

(中時 )