（台北市跨年晚會透過Microsoft Teams線上會議功能及遠傳5G技術，讓全台超過百名粉絲上線同歡。圖／台灣微軟）

台灣防疫有成，台北市跨年晚會藉由新科技創造新體驗，壓軸嘉賓蕭敬騰背後大螢幕出現上百名線上粉絲，同步合唱、揮手的畫面也是焦點，創意背後是Microsoft Teams技術支援，實現粉絲遠端參與演唱會。

這場跨年晚會適逢疫情變數，加上霸王寒流來襲，台北市政府攜手遠傳與台灣微軟突圍，藉由新科技創造新體驗，讓人數控管的跨年晚會，在線上以科技創造更大的影響力。

台灣微軟表示，透過Microsoft Teams線上會議功能及遠傳5G大頻寬、低延遲的網路技術，全台超過百名粉絲以網路連線視訊同步演出，跨越地域限制，上線跨年同歡，就算人不在現場，仍可身歷其境跨年晚會的歡樂氛圍。

Microsoft Teams展現全新應用場景，不只作為企業協作平台，用於業務匯報、遠端團隊或專案管理、線上培訓，也希望帶來更多新的可能性。

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